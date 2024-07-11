EURO 2024'te final zamanı! İngiltere son dakika golüyle Hollanda'yı geçerek finale yükseldi

İNGİLTERE ADINI FİNALE YAZDIRDI



EURO 2024'te heyecan dorukta! BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında İngiltere, Hollanda'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Maçın son dakikasında Oliver Watkins'in attığı gol, İngiltere'yi finale taşıdı. İngiltere, 14 Temmuz'da İspanya ile şampiyonluk için mücadele edecek.

Stat: BVB Dortmund



Saat: 22.00

Hakem: Felix Zwayer (Almanya)

Yayın: TRT 1

MAÇ KADROLARI

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Bellingham, Foden; Kane

Hollanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Xavi Simons, Memphis Depay; Gakpo

İNGİLTERE’NİN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞÜ

EURO 2024'te finalin diğer biletini almak için İngiltere ile Hollanda karşı karşıya geldi. Alman hakem Felix Zwayer’in yönettiği karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu.

Hollanda, maça hızlı başladı ve 6. dakikada Xavi Simons'un ceza sahası dışından attığı mükemmel golle öne geçti. Ancak İngiltere, bu gole çabuk yanıt verdi. 15. dakikada Harry Kane, Dumfries'in müdahalesiyle yerde kaldı ve İngiltere penaltı kazandı. Kane, penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.



İngiltere, 22. dakikada Phil Foden ile inanılmaz bir fırsattan yararlanamadı. Foden'ın şutu, Dumfries tarafından çizgiden çıkarıldı. Hollanda ise 30. dakikada köşe vuruşunda Dumfries'in kafasıyla gole yaklaştı, ancak top üst direğe çarpıp dışarı gitti. İlk yarı, her iki takımın da etkili oyunuyla 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda tempo düştü ve her iki takım da hata yapmaktan kaçınarak daha savunma ağırlıklı bir oyun sergiledi. Hollanda, 65. dakikada Van Dijk'ın şutuyla tehlikeli oldu, ancak Pickford gole izin vermedi. Maçın son dakikalarına kadar skoru değiştirecek bir fırsat yakalanamadı.



SON DAKİKADA GELEN GALİBİYET GOLÜ

Maçın son dakikalarında sahneye çıkan Oliver Watkins, 90. dakikada attığı golle İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Bu gol, İngiltere'yi finale taşıyan an oldu. Watkins'in golü, İngiliz taraftarlar arasında büyük coşku yarattı ve takımın moralini yükseltti.

İngiltere, bu galibiyetle birlikte EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu. Final maçı 14 Temmuz'da oynanacak ve futbolseverler, iki dev takımın mücadelesine tanık olacak. İngiltere'nin finale yükselmesi, takımın moralini yükseltti ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.



MAÇIN CANLI ANLATIMI

Karşılaşma hakem Felix Zwayer'in düdüğüyle başladı.

İlk 5 dakikada her iki takım da tempolu başladı. Hollanda, 6. dakikada Xavi Simons'un ceza sahası dışından attığı golle öne geçti.

İngiltere, 12. dakikada Harry Kane'in sert şutunda kaleci Verbuggen'i geçemedi. 15. dakikada Dumfries'in müdahalesiyle penaltı kazanan İngiltere, Harry Kane'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

dakikada Foden'ın şutu, Dumfries tarafından çizgiden çıkarıldı. 30. dakikada Hollanda, Dumfries'in kafasıyla gole yaklaştı, ancak top üst direğe çarptı.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda tempo düştü ve takımlar savunmaya çekildi. 65. dakikada Van Dijk'ın şutunda Pickford gole izin vermedi.

dakikada Saka'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90. dakikada Oliver Watkins'in golüyle İngiltere 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

İngiltere, yenik duruma düştüğü maçı son dakika golüyle 2-1 kazanarak finale yükseldi. Finalde İspanya ile karşılaşacak olan İngiltere, şampiyonluk için büyük bir mücadele verecek. 14 Temmuz'da oynanacak olan final maçı, futbolseverler için büyük bir heyecanla bekleniyor.

