Burak Yılmaz'dan futbol kamuoyuna ve hakemlere özür

Gaziantep FK teknik direktörü kırmızı kart sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yaptı

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçında gördüğü kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle yazılı bir açıklama yayımlayarak özür diledi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta karşılaşmasını 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazanan Gaziantep FK'da, maçın en çok konuşulan anı Yılmaz'ın kırmızı kartı oldu. Hakem Burak Pakkan'ın VAR incelemesi sonrası futbolcusuna, Tayyip Talha Sanuç'a gösterilen kırmızı karta sinirlenen Yılmaz, orta hakem ve yardımcı hakeme sert tepki gösterdi ve kırmızı kart gördü.

Öfkesine hakim olamayan teknik adamın iki hakemin üzerine yürümesi, olayın daha da büyümesini araya girenlerin önlemesiyle sonlandı.

Yılmaz, yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbol kamuoyu ve hakemlerden özür diledi. Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün oynadığımız Türkiye Kupası karşılaşmasında gördüğüm kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle açıklama yapma gereği duyuyorum. Teknik direktör olarak saha kenarındaki duruşumun, oyuncularım ve gençler için örnek teşkil etmesi gerektiğinin farkındayım. Bu tür anlarda daha sakin ve sağduyulu kalabilmek adına gelişim göstermem gereken noktalar olduğunu biliyorum ve buna saha dışında ciddi bir mesai ayırarak çalıştığımın bilinmesini istiyorum. Takımımın emeğinin ve sahadaki olağanüstü mücadelesinin yaşanan bu olayla gölgelenmesini istemiyorum. Bugün sahada gösterdikleri duruş sebebiyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Başta camiamız olmak üzere, oyuncularım, futbol kamuoyu ve tüm hakemlerimizden özür diliyorum"

Yılmaz, açıklamasında davranışlarının örnek olması gerektiğini vurgulayarak, saha içindeki emek ve mücadelenin gölgelenmesini istemediğini belirtti.

GAZİANTEP FK TEKNİK DİREKTÖRÜ BURAK YILMAZ ÖZÜR DİLEDİ