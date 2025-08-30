Burak Yılmaz: Kasımpaşa'yı stratejiyle 3-2 yendik

Trendyol Süper Lig | Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan 40 yaşındaki teknik adam, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Yılmaz, Kasımpaşa'nın maça öncesinde iki karşılaşmasını da kaybettiğini hatırlatarak, "Kasımpaşa'nın savaşarak, kavga eden görüntüyü vereceğini biliyorduk. Maçı domine ederek kazanmadık. Bu maça özgü stratejilerle kazandık. İyi kapanıp, hızlı çıkmayı düşündük. Bunu da başardık. Attığımız üç golün üçünü de çalıştık. Kasımpaşa'nın geçen sezon duran toptan en çok gol yiyen takım olduğunu söyledik. Duran toptan gol attık. Çok mutluyuz. Bazen çok iyi oynayıp kazanırsınız, bazen de çok iyi oynayıp kaybediyorsunuz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Transfere ilişkin soruya da yanıt veren Yılmaz, "Yarın bir oyuncuyu açıklayacağız. Stoper alıp daha sonra bekleyeceğiz. Avrupa'da transfer dönemi kapanacak ve sonra oradan fırsat transferini bekleyeceğiz. Bu konuda sol kanat, forvet olarak şansımızı kullanacağız. Yönetime çok teşekkür ediyorum. Camia olarak birlik olmalıyız. Gaziantep çok güçlü bir şehir. Taraftarımızı da stada çekersek çok önemli, can yakan bir ekip olacağız." ifadelerini kullandı.