DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.462.387,86 0,05%

Burak Yılmaz: Kasımpaşa'yı stratejiyle 3-2 yendik

Burak Yılmaz, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendiklerini, goller ve stratejinin önceden çalışıldığını söyledi; transfer için de yarın açıklama yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 22:42
Burak Yılmaz: Kasımpaşa'yı stratejiyle 3-2 yendik

Burak Yılmaz: Kasımpaşa'yı stratejiyle 3-2 yendik

Trendyol Süper Lig | Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan 40 yaşındaki teknik adam, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Yılmaz, Kasımpaşa'nın maça öncesinde iki karşılaşmasını da kaybettiğini hatırlatarak, "Kasımpaşa'nın savaşarak, kavga eden görüntüyü vereceğini biliyorduk. Maçı domine ederek kazanmadık. Bu maça özgü stratejilerle kazandık. İyi kapanıp, hızlı çıkmayı düşündük. Bunu da başardık. Attığımız üç golün üçünü de çalıştık. Kasımpaşa'nın geçen sezon duran toptan en çok gol yiyen takım olduğunu söyledik. Duran toptan gol attık. Çok mutluyuz. Bazen çok iyi oynayıp kazanırsınız, bazen de çok iyi oynayıp kaybediyorsunuz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Transfere ilişkin soruya da yanıt veren Yılmaz, "Yarın bir oyuncuyu açıklayacağız. Stoper alıp daha sonra bekleyeceğiz. Avrupa'da transfer dönemi kapanacak ve sonra oradan fırsat transferini bekleyeceğiz. Bu konuda sol kanat, forvet olarak şansımızı kullanacağız. Yönetime çok teşekkür ediyorum. Camia olarak birlik olmalıyız. Gaziantep çok güçlü bir şehir. Taraftarımızı da stada çekersek çok önemli, can yakan bir ekip olacağız." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa FK 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK | Trendyol 1. Lig 4. Hafta
2
EuroBasket 2025: Türkiye 95-54 ile Portekiz'i Yenerek Son 16'ya Yükseldi
3
EuroBasket 2025: Türkiye 3'te 3 yaptı, son 16'yı garantiledi
4
ABD Açık: Sinner ve Gauff 4. Tura Yükseldi
5
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor'u 2-1 Yendi
6
Galatasaray 1-0 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 4. Hafta

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta