Burdur’da Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası Başlıyor

Burdur’da Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası Düzenlenecek

Türkiye Voleybol Federasyonu, 22-24 Kasım tarihleri arasında Burdur’da Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası’nı organize edecek. Federasyonun Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, organizasyonun gayesi hakkında bilgi verdi.

Alper Sedat Aslandaş: "Bu şampiyonada ilk üçte yer alarak A kategorisine yükselmeyi hedefliyoruz."

B Kategorisinde Mücadele Eden Milli Takım

Alper Sedat Aslandaş, toplantıda yaptığı açıklamada, milli takımın B kategorisinde mücadele edeceğini ifade etti. Şampiyonada başarılı olmalarının önemli olduğunu vurguladı:

“Maçlar, üç gün boyunca aynı salon içindeki iki kortta devreli lig usulü oynanacak. Bu şampiyonada ilk üçte yer alan takımlar, önümüzdeki yıl Macaristan'da düzenlenecek A kategorisi Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.”

Destek Veren Kuruluşlar

Aslandaş, organizasyona isim sponsoru olan Uzman Posta’ya teşekkür etti. Ayrıca, maçların ParaVolley Avrupa Youtube Kanalı üzerinden canlı yayınlanacağını duyurdu.

Uzman Posta CEO’su Gökalp Çakıcı: "Bu önemli organizasyona sponsor olmaktan mutluyuz. Slovenya’daki başarıların devamı için destek vermek istedik. Federasyon bize bu fırsatı sundu."

Başantrenör ve Kaptandan Hedef Açıklaması

Milli takımın başantrenörü Aziz Hopyar ve kaptanı Mehmet Yılmaz, haziran ayında elde ettikleri Gümüş Milletler Ligi'ndeki başarıyı Burdur'da yapılacak şampiyonada da tekrarlamak istediklerini belirtti.

Şampiyonada Kaç Ülke Bulunacak?

ParaVolley Avrupa tarafından düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye’nin yanı sıra Büyük Britanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hollanda ve Litvanya da yer alacak. Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, uluslararası arenada başarılarını devam ettirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Burdur'da 22-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisi maçları için Volley Otel'de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş (ortada), Uzman Posta Üst Yöneticisi (CEO) Gökalp Çakıcı (sağ 2), Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Aziz Hopyar (sağda), TVF Oturarak Voleybol Koordinatörü Onur Hoşnut (sol 2) ve takım kaptanı Mehmet Yılmaz (solda) katıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Burdur'da 22-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisi maçları için Volley Otel'de basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş (ortada), Uzman Posta Üst Yöneticisi (CEO) Gökalp Çakıcı (sağ 2), Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Aziz Hopyar (sağda), TVF Oturarak Voleybol Koordinatörü Onur Hoşnut (sol 2) ve takım kaptanı Mehmet Yılmaz (solda) katıldı.