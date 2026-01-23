Burhan Eşer: Bodrum FK Ayağa Kalkmasını Bildi, Sakarya'da Başlangıç İstiyoruz

Trendyol 1. Lig'de zor bir dönemden geçen Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, Sivasspor maçından çıkarılacak dersler ve Sakaryaspor maçı öncesi hedeflerini anlattı.

Maç Bilgileri ve Hazırlıklar

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Bodrum FK, 26 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti. Taktik ağırlıklı geçen çalışmalarda özellikle pas organizasyonları, geçiş oyunları ve savunma yerleşimleri üzerinde duruldu.

Eşer'in Değerlendirmeleri

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Burhan Eşer, "Fredy’nin bize çok büyük katkıları oldu." ifadelerini kullandı. Eşer, Fredy'nin saha içi liderliğinin yanı sıra saha dışında da takıma destek olduğunu; sözleşmesinin sezon sonunda bittiğini ve gitmesine üzüldüğünü ancak futbolda ayrılıkların olabildiğini belirtti.

Teknik adam, Sivasspor mağlubiyetini talihsiz bir süreç olarak nitelendirdi: "Sivas maçı içeride hiç beklemediğimiz bir kayıp. Sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu, 2 beraberliğimiz vardı ve 3 gol yemiştik. Sivas maçı bizi oyun anlamında da üzdü. Beklediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık."

Diago hakkında da bilgi veren Eşer, oyuncunun maçtan önce ufak bir sakatlığı olduğunu ve bu hafta oynayıp oynamayacağının önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi.

Son olarak Eşer, takımın toparlanma iradesini vurgulayarak, "Bodrum FK ayağa kalkmasını bilmiştir, burası büyük bir camia." dedi. Ayrıca, "Bodrum FK formasının olduğu yerde her zaman hedef olacaktır" sözleriyle play-off hedefini koruduklarını ve sezon sonuna kadar ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini aktardı.

