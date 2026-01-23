Beşiktaş Salihli'de Şampiyon: Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası

Beşiktaş Salihli'de Şampiyonluğa Ulaştı

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen 2025-2026 Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Beşiktaş oldu ve kupayı kaldırdı.

Turnuva ve katılımcılar

Türk hentbolunun altyapı düzeyindeki en prestijli organizasyonlardan biri olan turnuva, "Türkiye’nin Yıldızları Salihli’de Parlıyor" sloganıyla Atatürk Spor Kompleksi ile Ramiz Turan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Müsabakalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından 27 takım katıldı.

Final maçı

Şampiyonada oynanan karşılaşmaların ardından finalde Beşiktaş ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Ramiz Turan Spor Kompleksi’nde oynanan final maçında Beşiktaş, rakibini 50-26 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Siyah-beyazlı yıldız hentbolcular şampiyonluğu Salihli’deki taraftarlarıyla kutladı.

Sıralama ve dereceye girenler

Turnuvayı birinci olarak tamamlayan Beşiktaş'ı Trabzon Büyükşehir Belediyespor ikinci, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü üçüncü ve Beykoz Belediyespor Kulübü dördüncü olarak takip etti.

Kupa töreni

Şampiyonada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Aslan, Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve altyapı sorumlusu Halim Okta, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz ile Salihli Belediyespor Gençlik ve Spor Müdürü Kenan Develi tarafından takdim edildi.

Takım temsilcilerinin açıklamaları

Beşiktaş Kaptanı Arda Tiryaki, "Önceki sene talihsiz bir hatadan dolayı şampiyonluğumuz gitti. Ama bu sene tüm takım olarak iyice hazırlandık. Şampiyonluğu hak ettik" dedi.

Beşiktaş Hentbol Takımı Antrenörü Bülent Erkol, "Manisa’daki yetkililere teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel turnuva düzenlediler. İyi bir mücadele oldu. Biz de namağlup olarak çok mutluyuz. Camiamıza armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kaptanı Cem Ali Mert "Finale kadar maçlarımız çok güzel geçti. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu maçta da aynı şekilde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ama nasip bize şampiyonluk şey olmadı Beşiktaş şampiyon biz ikinci olduk bununla gurur duyuyoruz." derken, Trabzon Büyükşehir Belediyespor Takımı Antrenörü Sinan Akça ise "Bu turnuva Manisa’ya çok yakıştı. Gelirken ilk dört hedefimiz vardı. Ama çocuklar müthiş mücadele gösterdiler. Hak ettiğimiz yere, finale geldik" dedi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü takım kaptanı Adahan Akcam ise "Uzun bir turnuva sonucu üçüncü olarak tamamladık. Kesinlikle takım olarak çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Küçük bir ülkeden geldik. Bu bizim için bir başarı çok büyük bit onur ve gurur. Salihli Belediyesi’ne ve Salihli’ye çok teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladıkları için" ifadelerini paylaştı.

