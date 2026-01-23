Sivasspor Kapalı Sahada Amed Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Antrenman detayları

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle Uğur Çiftçi Spor Kompleksi’nde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenman çift kale oyunla tamamlandı.

Yiğidolar, Amed maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

