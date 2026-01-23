Sivasspor Kapalı Sahada Amed Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, yoğun kar nedeniyle Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'nde kapalı sahada Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 19:20
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 19:20
Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Antrenman detayları

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde, yoğun kar yağışı nedeniyle Uğur Çiftçi Spor Kompleksi’nde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve antrenman çift kale oyunla tamamlandı.

Yiğidolar, Amed maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları