Yalıkavakspor İstanbul'da Son Antrenmanını Tamamladı — Üsküdar Belediyespor Maçı 24 Ocak

Yalıkavakspor, 24 Ocak'taki Üsküdar Belediyespor maçı öncesi Çamlıca Spor Salonu'nda son antrenmanını yapıp maç saatini bekliyor. Maç THTF YouTube'dan canlı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 19:33
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 19:33
Yalıkavakspor İstanbul'da Son Antrenmanını Tamamladı — Üsküdar Belediyespor Maçı 24 Ocak

Yalıkavakspor İstanbul'da Son Antrenmanını Tamamladı

Armada Praxis Yalıkavakspor, 24 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Üsküdar Belediyespor karşılaşması öncesinde İstanbul'a geçti. Mavi-beyazlı ekip, mücadelenin oynanacağı Çamlıca Spor Salonunda son antrenmanını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Hazırlık ve Değerlendirme

Hentbol Şube Sorumlusu Hayrullah Kayacan, takımın hazırlık sürecinden memnun olduklarını belirterek, "İstanbul’da maç salonunda yapılan bu son antrenman bizim için çok önemliydi. Oyuncularımızın motivasyonu yüksek, fiziksel ve mental olarak hazır durumdayız. Sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.

Kayacan, sezonun bu bölümünde her maçın ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekerek, "Disiplinli oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Takımımıza güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

Maç Yayını

Saat 16.00’da başlayacak olan Üsküdar Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavakspor karşılaşması, Türkiye Hentbol Federasyonunun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

