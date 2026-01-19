Trendyol 1. Lig: Bodrum FK 1-2 Sivasspor

Trendyol 1. Lig 21. haftasında Bodrum FK, sahasında Sivasspor'a 2-1 yenildi; goller Seferi, Uğur Çiftçi ve Bekir, Ajeti kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:38
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 22:38
Trendyol 1. Lig: Bodrum FK 1-2 Sivasspor

Trendyol 1. Lig: Bodrum FK 1-2 Sivasspor

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Bodrum FK atağında Brazao, topla ceza sahasına sokuldu. Rakiplerini geçen Brazao’nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top, direğin hemen yanından auta çıktı.

28. dakikada Sivasspor sağ kanattan etkili geldi. Murat’ın ceza sahasına ortasında Ethem’in kafa vuruşu savunmada Mert’e çarptı, top direk dibinden kornere gitti.

45. dakikada Mert’in ceza sahasına gönderdiği topa Seferi gelişine vururken, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45+1. dakikada Cihat’ın ceza sahasına ortasında Uğur Çiftçi’nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

66. dakikada Sivasspor sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Malle’nin ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Bekir yakın mesafeden yerden vurdu, top ağlarla buluştu. 1-2

90+2. dakikada Ajeti, ceza alanında voleyle topa vurmak isterken Emirhan’a müdahalesi nedeniyle hakem faul çaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, sarı kartı iptal ederek Ajeti’ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Hakemler

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Arif Dilmeç

Kadro ve teknik ekip

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Mert Yılmaz (Metin Türk dk. 82), Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah (Ege Bilsel dk. 70), Dimitrov, Pedro Brazao, Ali Habeşoğlu (Omar dk. 75), Seferi

Yedekler: Mehmet Adıyaman, İsmail Tarım, Mustafa Erdilman, Obekpa, Furkan Apaydın, Emirhan Arkutcu, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Aaron, Okan Erdogan (Mert Çelik, dk. 10), Emirhan Başyiğit (Yusuf Kefkir dk. 90+5), Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Feyzi Yıldırım dk. 85), Cihat Çelik, Aly Malle (Mbunga-Kimpioka dk. 73), Bekir Böke, Valon Ethemi

Yedekler: Arda Erdursun, Yiğit Baynazoğlu, Ali Ayberk Selvili, Emre Gökay, Savaş Ala, Yılmaz Cin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Öne çıkanlar

Goller: Seferi (dk. 44) (Bodrum FK), Uğur Çiftçi (dk. 45), Bekir Böke (dk. 66) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Ajeti (dk. 90+2) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Mert Çelik, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Mbunga-Kimpioka (Sivasspor)

RENDYOL 1. LİG'İN 21. HAFTASINDA BODRUM FK, SAHASINDA SİVASSPOR 2-1 YENİLDİ

RENDYOL 1. LİG'İN 21. HAFTASINDA BODRUM FK, SAHASINDA SİVASSPOR 2-1 YENİLDİ

RENDYOL 1. LİG'İN 21. HAFTASINDA BODRUM FK, SAHASINDA SİVASSPOR 2-1 YENİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 1-0 Kayserispor | El Bilal Touré 90+5'te Tüpraş'ta kazandırdı
2
Kütahyaspor 60. Yaşında: "60 Bin Çocuğun Mutluluğuyla Taçlandırıyoruz"
3
El Bilal Toure'den Beşiktaş'a son dakika golü — Ligde 5. gol
4
Trendyol 1. Lig: Bodrum FK 1-2 Sivasspor
5
Dolmabahçe'de 'Yönetim İstifa' Sesleri — Beşiktaş 1-0 Kayserispor
6
Beşiktaş 9 Maçtır Yenilmiyor: Kayserispor'u 1-0 Yendi
7
Beşiktaş, Kayserispor Galibiyetiyle İlk Kez Üst Üste Kalesini Gole Kapattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları