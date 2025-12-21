Burhan Eşer: 'Zor Mücadele Olacak' — Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler Maçına Hazır

Maç Detayı

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Bodrum FK, yarın saat 20.00’de Amed Sportif Faaliyetler’i ağırlayacak. Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde galip gelerek zirve yarışındaki iddiasını korumayı hedefliyor.

Eksikler

Takımda Gökdeniz, Yusuf, Celal, Berşan ve Ali sakatlık ve cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Fredy milli takımda bulunduğu için karşılaşmada yer alamayacak.

Teknik Direktörün Değerlendirmesi

Kupa maçındaki performansı verimli bulduğunu söyleyen Burhan Eşer, "Bizim için verimli bir karşılaşmaydı. Üç haftadır kupa ve lig olmak üzere deplasmanlardaydık. Bu hafta Amed’i konuk edeceğiz. Amed Sportif Faaliyetler güçlü bir rakip, ligde lider durumda ve kaliteli oyunculara sahip. Zor bir mücadele olacak ancak biz de iyi oyunculara sahibiz. Taraftarımızın desteği ve iç sahadaki performansımızın verdiği öz güvenle elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacağız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eşer, Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ile geçmişten gelen arkadaşlığına da değinerek, "Diyarbakırspor’da oynadığım dönemde takım arkadaşımdı. Benim için gurur verici ve heyecanlı bir maç olacak. Ancak benim için Bodrum FK’nın başarısı her şeyden önemlidir. Bodrum FK benim için çok kıymetlidir" dedi.

