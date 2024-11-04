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Burhan Felek: Türk Basın ve Sporunun Öncüsü

Burhan Felek, Türk basın ve sporuna yaptığı katkılarla anılan bir gazetecidir.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:34
Burhan Felek: Türk Basın ve Sporunun Öncüsü

Burhan Felek: Türk Basının ve Sporunun Temsilcisi

Burhan Felek, Türk basınına ve spor dünyasına yaptığı katkılarla hatırlanan bir isimdir. 11 Mayıs 1889’da Üsküdar’da dünyaya gelen Felek, 72 yıl boyunca gazetecilik kariyerini sürdürmüş ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkanlığında 26 yıl görev almıştır.

İlk Eğitimi ve Gazetecilik Kariyerine Başlangıç

İlk öğrenimine özel bir okulda başlayan Felek, daha sonra Üsküdar Mülkiye İdadisi'nden birincilikle mezun oldu. 1907’de İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve burada Talebe-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşuna katıldı.

Felek gazeteciliğe amatör olarak 1909’da İdman dergisinde başlamış, 1910’da Donanma dergisinde profesyonelliğe adım atmıştır. Spor muhabiri ve foto muhabiri olarak çalışmaya 1918 yılında Tasvir-i Efkar gazetesinde başlamış, aralıksız olarak mesleğine devam etmiştir.

Başarıları ve Unvanları

Dünyanın en uzun süre her gün köşe yazısı yazan gazetecisi olarak "Şeyhül Muharririn" unvanını kazanmış olan Felek, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına 1949’da seçilmiş ve 1952’ye kadar bu görevde kalmıştır. 1959’da yeniden seçilerek ölümüne kadar başkanlık yapmıştır.

Spor Yöneticiliği ve Olimpiyatlar

Türk sporunun gelişimi için de önemli görevler üstlenen Felek, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) kurucu üyelerindendir. 21 yıl boyunca TMOK başkanlığı yapmış, ayrıca Balkan ve Akdeniz Oyunları’nın kurulmasında önemli roller üstlenmiştir.

Yazarlık ve Eserleri

Felek, yazarlık kariyeri boyunca "Hint Masalları", "Yaşadığımız Günler" gibi eserler kaleme almış ve film senaryoları da yazmıştır. Sporun gelişmesine dair makaleler yayımlamış, futbol ve güreş karşılaşmalarında hakemlik yapmıştır.

Ölümü ve Anısına İkramlar

8 Mayıs 1980’de İstanbul Üniversitesi tarafından "fahri doktorluk" unvanına layık görülen Burhan Felek, 4 Kasım 1982’de yaşamını yitirmiştir. Ölümünden sonra Fransa hükümeti tarafından "Legion d'honneur" nişanı ile onurlandırılan Felek’in adı, Üsküdar’daki spor tesislerine verilmiştir.

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