Burhaniye'de Briç Federasyon Turnuvası: 36 Sporcu Yarıştı

Burhaniye Ören'de düzenlenen Briç Federasyon Turnuvasına 36 sporcu katıldı; kazanan çiftler Vedat Usar–Sevinç Bozok ve Bülent Güngör–Yavuz Gürel oldu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:08
Burhaniye'de Briç Federasyon Turnuvası Ören'de Gerçekleşti

Burhaniye ilçesinde briç sporu hızla gelişirken, düzenlenen Federasyon Turnuvası yoğun ilgi gördü. Ören Mahallesindeki Briç Kulübünde gerçekleştirilen organizasyona Burhaniye, Ayvalık ve Edremit ilçelerinden toplam 36 sporcu katıldı.

Turnuva Sonuçları

Yarışmada büyük heyecan yaşandı. kuzey-güney bölümünde Ayvalık’tan Vedat Usar ve Sevinç Bozok çifti birinci olurken, doğu -batıda ise Burhaniye’den Bülent Güngör ile Yavuz Gürel çifti birinciliğin sahibi oldu.

Tören ve Değerlendirme

Dereceye giren sporcuların madalyaları Briç Balıkesir İl Temsilcisi Bülent Turan tarafından verildi. Dereceye giren sporcuları kutlayan Briç İl Temsilcisi Bülent Turan, "Kulübümüzde sürekli eğitimler veriyoruz. Sık sık da turnuvalar düzenliyoruz. Turnuvalarımıza çevre illerden de katılımlar olmaktadır. Bu gün de Federasyon Turnuvamızı tamamladık. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BÜLENT TURAN

