Burhaniye'nin Gururu: Taekwondo'da 5 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz

Burhaniyeli taekwondocular, Balıkesir İl Birinciliği'nde 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak ilçeye gurur yaşattı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:17
Balıkesir İl Birinciliği'nde Burhaniyeli gençlerden büyük başarı

Burhaniye ilçesinde, milli sporcu Yaşarnaz Güven öncülüğünde çalışmalarını sürdüren genç taekwondocular, Taekwondo Yildizlar, Gençler, Büyükler Balıkesir İl Birinciliği müsabakalarında dikkat çeken sonuçlar elde etti.

Müsabakalarda takım olarak 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıldı; Burhaniyeli sporcular ilçenin gururu oldu.

Altın madalya kazanan sporcular: Doğukan Güven, Tuğsan Can, Alihan Cabak, Yunus Değirmenci ve Ali Hami Tuma.

Gümüş madalya kazananlar: Azra Sivaz ve Yusuf Karaca.

Bronz madalya alanlar: Ahsen Açıkgöz, Nehir Benzek, Sümeyye Daş ve Ahmet Selim Elçi.

Antrenör Yaşarnaz Güven sporcularını ve destek verenleri kutladı: "Madalya alan alamayan tüm sporcularımı ve çok emek veren kıymetli velilerimi kutluyorum. Bu gurur bizim. Darısı daha büyük başarılara inşallah"

