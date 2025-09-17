Bursa Büyükşehir Belediyespor'da Hedef 3'te 3

Sezona Süper Kupa ile başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon kazanılan HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası başarısını sürdürüyor.

Hentbol Kadınlar Süper Kupası'nı müzesine götüren ekip, Hentbol Kadınlar Süper Ligi ve Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası zaferleriyle 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Ortahisar Belediyespor ile berabere kalan, deplasmanda Odunpazarı'nı mağlup eden yeşil-beyazlı takım, sahasında 1 Ekim'de oynayacağı Armada Praxis Yalıkavak maçından galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

"Avrupa'da da en iyi yerlerde Bursa'mızı, ülkemizi temsil etmek istiyoruz"

Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine, geçen sezonu güzel geçirdiklerini ve bunu kupayla taçlandırdıklarını söyledi.

Işık, geçen sezonki hedeflerin ulaştıklarını ifade ederek, "Geçen yıl biz öncelikli olarak yola çıktığımızda hedefimizi ilk 3 içerisinde yer almaktı. Sonrasında da final oynayıp bir işte kupa kaldırmaktı. Bunu geçen sene başardık. Müzemize HDI Kadınlar Süper Kupası'nı getirmeyi başardık. Güzel bir sezon geçirdik açıkçası. Geçen yıl bizim için çok iyi bir sezon oldu." dedi.

Bu yıl 8 transfer yaparak kadrolarını güçlendirdiklerini belirten Işık, geçen seneki kadrodan 8 kilit oyuncu ile yola devam etme kararı aldıklarını anlattı.

Işık, Süper Kupa'yı alarak lige iyi moralli başladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çünkü sezonu sezonun başı olmasına rağmen Süper Kupa'yı kazanarak başlamak bizler adına, kulübümüz adına, Bursa adına gerçekten çok güzel oldu, iyi oldu. Moral ve motivasyon olarak da iyi başladığımızı düşünüyorum. 3 kupa hedefiyle yola çıktık. Birisini müzemize getirdik, elde var bir. Sırada iki kupa var. Sezon sonunda bu hedeflere takımımız en iyi şekilde ulaşacaktır."

Takımın sporcularından Sibel Gündoğdu de sezonu Türkiye Kupası'yla kapatıp Süper Kupa'yı kazanarak başlamalarının kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

Yeni hedefler için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Gündoğdu, "Şu an takımın moral, motivasyonu yerinde. Hedeflerimiz var, ligde şampiyonluğu hedefliyoruz. İnşallah süreç hedeflediğimiz gibi gider. İlk hedefimiz Süper Kupa'ydı onu aldık, ikinci hedefimiz lig kupasını almak sonrasında adım adım ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.

