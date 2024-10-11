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Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda ZRK Tivat'ı Yendi

Bursa'nın temsilcisi, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda ZRK Tivat'ı 34-25 ile geçti. Rövanş maçı yarın oynanacak.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:08
Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda ZRK Tivat'ı Yendi

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Farklı Galibiyet

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. turundaki ilk maçında Karadağ temsilcisi ZRK Tivat'ı 34-25 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın Detayları

Üçevler Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, ilk yarıyı Bursa temsilcisi 20-12 gibi geniş bir farkla önde tamamladı. İkinci yarıda da aynı performansı sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 34-25 galip ayrılarak büyük bir avantaj elde etti.

Rövanş Maçı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu karşılaşmanın rövanşını yarın saat 16:00'da yine Bursa'da oynayacak. Taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratan bu maç, Bursa ekibinin Avrupa'daki ilerleyişi için kritik bir öneme sahip.

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