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Bursa Büyükşehir Belediyespor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Ortahisar Belediyespor'u 30-25 mağlup ederek kupayı kazandı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:52
Bursa Büyükşehir Belediyespor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı

Hentbolda Büyük Başarı: Bursa Büyükşehir Belediyespor Kupayı Kazandı

Hentbolseverlerin merakla beklediği HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finali, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ortahisar Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan bu kritik karşılaşma, final heyecanıyla doluydu.

Finalde, Ortahisar Belediyespor ile karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, müthiş bir performans sergileyerek sahadan 30-25 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Bursa temsilcisi, kupanın sahibi olmayı başardı.

Bu zafer, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un hentboldaki başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu ve taraftarlarına büyük bir mutluluk yaşattı. Final karşılaşması, özellikle iki takımın da gösterdiği üstün mücadele ile dikkat çekti.

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Kadınlar Finali’nde Ortahisar Belediyesi ile Bursa Büyükşehir...

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Kadınlar Finali’nde Ortahisar Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi takımları İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Edanur Çetin (61), rakibiyle mücadele etti.

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Kadınlar Finali’nde Ortahisar Belediyesi ile Bursa Büyükşehir...

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Kadınlar Finali’nde Ortahisar Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi takımları İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Edanur Çetin (61), rakibiyle mücadele etti.

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