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Bursa Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı Zirveye Odaklandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde liderliği hedefliyor. Armada Praxis Yalıkavak ile yapacakları maça odaklandılar.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:18
Bursa Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı Zirveye Odaklandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Hentbol'da Zirveye Yükselmek İçin Mücadele Ediyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, lider Armada Praxis Yalıkavak'ı deplasmanda mağlup ederek zirveye yerleşme hedefini sürdürüyor. İkinci sezonunda tek mağlubiyetini Adana temsilcisi Adasokağı'ndan alan Bursa ekibi, sonrasında 10 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

İkinci Sırada, Şampiyonluk İçin Hedef Büyüttü

Bursa temsilcisi, 11 galibiyet ve 1 beraberlikle ikinci sırada yer almaktadır. Yenilgisiz liderliğini sürdüren Armada Praxis Yalıkavak ile 14. hafta maçında karşılaşacak olmaları, bu mücadeleyi daha da kritik hale getiriyor. Takım, Muğla temsilcisine ilk yenilgisini yaşatarak zirveye yerleşmeyi amaçlıyor.

Başantrenör Işık: "Play-off'a İyi Konumda Girmek İstiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon şampiyonluk hedefiyle iyi bir takım kurduklarını ifade etti. Lige başlarken ilk hedeflerinin play-off’a avantajlı bir şekilde girmek olduğunu belirten Işık, takımdaki değişikliklerin ve yapılan takviyelerin hedef doğrultusunda ilerlemelerine katkı sağladığını kaydetti.

Işık, "Takımımız son 10 maçta kaybetmedi. Her müsabakayı final havasında değerlendiriyoruz. Bu hafta önemli bir maçımız var. Kazandığımız takdirde ligi birinci sırada bitirme anlamında büyük bir avantaj elde etmiş olacağız. Lig ikinciliğimiz garanti. Birinci sırada bitirerek play-off’a avantajlı girmek istiyoruz," dedi.

Sporcu Betül Yılmaz: "Giderek Güçlenen Bir Ekibiz"

Takımın önemli oyuncularından Betül Yılmaz, sezonun istedikleri gibi hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Önlerinde kritik bir maç olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sonuç, ligdeki sıralamayı da belirleyecek. Güzel bir takım ruhu oluştu. Genç oyunculardan kurulu takımızda uyum çok iyi bir noktaya geldi. Hedefimiz ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmek, çünkü çok çalışıyoruz ve bu nedenle şampiyonluk yarışındayız. Devre arasında yapılan yabancı transfer takviyesi de takımımıza güç katacaktır," dedi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, "zirvenin" yeni...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, "zirvenin" yeni sahibi olmak için çalışıyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, "zirvenin" yeni...

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, "zirvenin" yeni sahibi olmak için çalışıyor.

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