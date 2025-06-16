Bursalı Genç Kanocuların Hedefi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Şampiyonluk

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Durgunsu Kano Takımı'nın genç milli sporcuları Emircan Ayaklı ve Simge Kaya, önümüzdeki ay Romanya'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası ve Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

Osmangazi ilçesindeki Hüdavendigar Parkı'ndan akan Nilüfer Çayı'nda, başantrenör Deniz Korkmaz eşliğinde çalışan kano takımının hedefi, uluslararası düzeyde büyük başarılar elde etmek.

Emircan Ayaklı ve Simge Kaya, 3-6 Temmuz tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ile 23-27 Temmuz'da gerçekleştirilecek Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi onurlandırmayı amaçlıyor.

Başantrenörden Cömert Açıklama

Başantrenör Korkmaz, kulüplerinin kano branşındaki genç sporcuları çok küçük yaşlardan itibaren bünyelerine kattıklarını söyledi. Bu yıl 2014-2016 doğumlu sporcularla çalışmaya başladıklarını aktaran Korkmaz, "Milli olan sporcularımızın ikisi de ortaokula geçerken aldığımız çocuklarımız. Branşımızda hikâye ve disiplin olursa, sporcularımızın başarıları da kaçınılmaz oluyor. Bu başarılar da bizi manevi olarak mutlu ediyor," dedi.

Kano Potansiyeli ve Gençler İçin İhtiyaç

Kano sporunun son yıllarda popülerleştiğine dikkat çeken Korkmaz, "Antrenman sırasında 'Kano yapmak istiyorum' diyen büyükler bile olabiliyor. Ancak biz performans odaklı çalıştığımız için alt yaş gruplarından başlıyoruz. 'Ağaç yaşken eğilir' sözü, branşımızda da geçerli. Öncelikle sporun ve branşın sevilmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

Emircan Ayaklı'nın Hedefleri

Milli sporculardan Emircan Ayaklı, Slovakya'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen açık yarışta K1 200 metre ve 500 metre mesafelerinde mücadele ettiklerini hatırlatarak, "K1 500 metrede A finalinde 5. oldum, K1 200 metrede ise gümüş madalya kazandım. Temmuz'daki Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil edeceğim ve orada da kürsüye çıkmayı hedefliyorum. Sonrasında Portekiz'deki Dünya Şampiyonası’nda madalya hedefim var. En nihai hayalim ise Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılmak," dedi.

Simge Kaya'nın Madalya Hedefi

Diğer milli kanocu Simge Kaya ise, Slovakya'daki yarışta 1000 metre mesafede 4. olduğunu belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda geçen sene A finali yapmıştım. Bu yıl madalya almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak benim için çok önemli. Umarım bu hedeflerime ulaşırım," ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Desteği

Kulüp Müdürü Mesut Öztürk, 26 branşta faaliyet gösterdiklerini ve 122 aktif antrenör ile 1700 sporcuya sahip olduklarını vurguladı. Öztürk, "Kano branşında gençlerin çalışmaları için gerekli desteği sağlıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası alanda ilimizi temsil edecek sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz," dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Durgunsu Kano Takımı'nın genç milli sporcuları Emircan Ayaklı ve Simge Kaya, gelecek ay Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile Portekiz'de yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Durgunsu Kano Takımı'nın genç milli sporcuları Emircan Ayaklı ve Simge Kaya, gelecek ay Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile Portekiz'de yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.