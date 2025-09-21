Bursaspor 92-73 PAOK: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi
Maçın Özeti
Bulgaristan'ın Samokov kentinde, SamElyon Arena'da oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu yarı finalinde Bursaspor Basketbol, Yunanistan'ın PAOK takımını 92-73 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Bursa temsilcisi, ilk periyodu 30-9 önde tamamladı. Bursaspor, devreyi 54-26 üstünlükle kapadı ve üçüncü çeyrekte de farkı koruyarak son periyoda 74-46 önde girdi.
Maçın sonunda Bursaspor sahadan 92-73 galip ayrıldı ve turnuvada finale yükseldi.
Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımıyla 23 Eylül Salı günü TSİ 16.30'da aynı salonda, SamElyon Arena'da karşılaşacak.