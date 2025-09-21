Bursaspor 92-73 PAOK: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu yarı finalinde PAOK'u 92-73 yenerek finale çıktı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 19:37
Bursaspor 92-73 PAOK: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi

Bursaspor 92-73 PAOK: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi

Maçın Özeti

Bulgaristan'ın Samokov kentinde, SamElyon Arena'da oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu yarı finalinde Bursaspor Basketbol, Yunanistan'ın PAOK takımını 92-73 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Bursa temsilcisi, ilk periyodu 30-9 önde tamamladı. Bursaspor, devreyi 54-26 üstünlükle kapadı ve üçüncü çeyrekte de farkı koruyarak son periyoda 74-46 önde girdi.

Maçın sonunda Bursaspor sahadan 92-73 galip ayrıldı ve turnuvada finale yükseldi.

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımıyla 23 Eylül Salı günü TSİ 16.30'da aynı salonda, SamElyon Arena'da karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir 1-1 Alanyaspor: Nuri Şahin'den 'Oyunu domine etmek' vurgusu
2
Joao Pereira: "İkinci yarıda maçı kazanmayı hak ettik" — Başakşehir 1-1 Alanyaspor
3
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 Sezonu Başladı: İlk Hafta Sonuçları
4
Bursaspor 92-73 PAOK: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi
5
Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor — Trendyol Süper Lig 6. Hafta
6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Yüksekovaspor 1-1 Amed Sportif Faaliyetler
7
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1-1 Corendon Alanyaspor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü