Bursaspor, Adanaspor Hazırlıklarını Özlüce'de Sürdürüyor

Bursaspor, TFF 2. Lig 22. hafta Adanaspor maçı için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Mustafa Er yönetiminde antrenman yaptı; hazırlıklar yarın devam edecek.