Bursaspor, Adanaspor Hazırlıklarını Özlüce'de Sürdürüyor

Bursaspor, Adanaspor Hazırlıkları Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Antrenmanın Detayları
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında yeşil-beyazlılar pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptı; antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.
