Bursaspor, Adanaspor Hazırlıklarını Özlüce'de Sürdürüyor

Bursaspor, TFF 2. Lig 22. hafta Adanaspor maçı için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Mustafa Er yönetiminde antrenman yaptı; hazırlıklar yarın devam edecek.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 19:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 19:22
Bursaspor, Adanaspor Hazırlıkları Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Antrenmanın Detayları

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında yeşil-beyazlılar pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptı; antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

