İnönü'de 35 Milyon TL'lik Futbol Sahası ve Spor Kompleksi Yükseliyor

İnönü'de 35 milyon TL'lik futbol sahası ve spor kompleksi yüzde 70 tamamlandı; modern tesis gençlere güçlü bir spor altyapısı sunacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:08
Başkan Hamamcı sahada inceleme yaptı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İnönü Futbol Sahası ve Spor Kompleksi projesinde incelemelerde bulundu. Projenin toplam yatırım bedeli 35 milyon TL olarak açıklandı.

Belediye Fen İşleri ekipleri ve sorumlu personelle birlikte sahada çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Hamamcı, projenin yüzde 70 oranında tamamlandığını belirtti. İnşaat faaliyetleriyle eş zamanlı olarak çevre düzenlemesi, yeşillendirme ve oturma gruplarının yerleştirileceği alanlarda da değerlendirmeler yapıldı.

Hamamcı, ilgili personellere gerekli talimatları vererek tesisin modern donanımlarla kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti. Başkan Hamamcı'nın sözleri şöyle: "Bu tesisle birlikte gençlerimizin spora yönlendirilmesi noktasında önemli bir fiziki alt yapıyı daha ilçemize kazandırmış olacağız. İnönü’müzün, memleketimizin geleceği olan gençlerin enerjisine ve sporun birleştirici gücüne inanarak yatırımlarımıza devam ediyoruz".

Tesisin teknik özellikleri

Tesis bünyesinde 84 x 121 metre ölçülerinde sentetik çim yüzeye sahip futbol sahası yer alacak. Projede ayrıca 4 adet aydınlatma direği, ikili soyunma odaları, 250’şer kişilik 2 adet portatif çelik tribün, trafo ve mevcut binanın tadilat çalışmaları bulunuyor.

Modern tesisin hizmete girmesiyle ilçenin cazibesinin artacağı ve gençlerin spora yönlendirilmesinde önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

