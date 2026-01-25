Aydınlı Sude Naz Bayar 60 Metrede U-20 Türkiye Şampiyonu

İstanbul'da düzenlenen şampiyonada dikkat çeken zafer

İstanbul’da düzenlenen U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında mücadele eden Aydınlı atlet Sude Naz Bayar, 60 metre branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Toplamda 434 sporcunun katıldığı şampiyonada, kıyasıya rekabetin yaşandığı finalde Bayar, 7.70 saniyelik dereceyle birinci sırayı aldı.

"İstanbul ilinde düzenlenen U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda Kuyucak ilçemizden Sude Naz Bayar, 60 metre branşında 7.70 saniyelik en iyi derecesiyle Türkiye şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz"

Genç sporcunun bu başarısı, Aydın spor camiasında sevinçle karşılandı ve ilerleyen dönemdeki yarışlar için umut verdi.

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN U-20 TÜRKİYE SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN SUDE NAZ BAYAR, 60 METREDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.