Aydınlı Sude Naz Bayar 60 Metrede U-20 Türkiye Şampiyonu

İstanbul’da düzenlenen U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda Aydınlı atlet Sude Naz Bayar, 60 metreyi 7.70 ile tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 09:36
Aydınlı Sude Naz Bayar 60 Metrede U-20 Türkiye Şampiyonu

Aydınlı Sude Naz Bayar 60 Metrede U-20 Türkiye Şampiyonu

İstanbul'da düzenlenen şampiyonada dikkat çeken zafer

İstanbul’da düzenlenen U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında mücadele eden Aydınlı atlet Sude Naz Bayar, 60 metre branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Toplamda 434 sporcunun katıldığı şampiyonada, kıyasıya rekabetin yaşandığı finalde Bayar, 7.70 saniyelik dereceyle birinci sırayı aldı.

"İstanbul ilinde düzenlenen U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda Kuyucak ilçemizden Sude Naz Bayar, 60 metre branşında 7.70 saniyelik en iyi derecesiyle Türkiye şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz"

Genç sporcunun bu başarısı, Aydın spor camiasında sevinçle karşılandı ve ilerleyen dönemdeki yarışlar için umut verdi.

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN U-20 TÜRKİYE SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN SUDE NAZ BAYAR...

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN U-20 TÜRKİYE SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN SUDE NAZ BAYAR, 60 METREDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN U-20 TÜRKİYE SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN SUDE NAZ BAYAR...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı 3-1 Geçti
2
Osmangazi'de 90 Çocuk İlk Kez Bursasporlu Oldu
3
Trendyol Süper Lig: Galatasaray, Fatih Karagümrük Karşısında 1-0 (15')
4
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 0-1 Aston Villa — Sancho 25'te kazandırdı
5
Boluspor 1-2 Sarıyer — Trendyol 1. Lig 21. Hafta
6
EuroLeague: Fenerbahçe 82-79 Valencia Basket — 14. Galibiyet
7
Kayserispor'dan Pierre-Gabriel'in Şehri Terkine Sert Tepki

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları