Bursaspor, Muşspor Maçında Rekor Taraftarla Desteklendi

Bursaspor'un Muşspor ile Oynadığı Maçta Taraftar Rekoru

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'un 4. haftasında Muşspor ile sahasında karşı karşıya geldi. Bu önemli karşılaşmayı 43 bin 160 taraftar izledi.

Geçmişten Gelen Destan

Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğun ardından zorlu bir sezon geçiren Bursaspor, 3. Lig'e düşerek yeniden toparlanma sürecine girdi. Yeşil-beyazlı yönetim, taraftarlarına maça gelmeleri için yeniden çağrıda bulundu.

Taraftarın Gücü

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda düzenlenen karşılaşmada, taraftarların desteği kulübün motivasyonunu artırdı. Kulüpten gelen bilgilere göre, 43 bin 160 taraftar, takımlarını yalnız bırakmadı ve stadyumu doldurdu.

Maç Sonucu ve Lig Durumu

Karşılaşma, her iki takımın da gol atamadığı 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Bursaspor, ligdeki ilk puan kaybını yaşadı ve averaj nedeniyle ikinci sıraya geriledi.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.

Bursaspor'un TFF 3 Lig 'in dördüncü haftasında Muşspor'u sahasında misafir etti. Satışa çıktığı gün biletlerin tamamının satıldığı maçı, çok sayıda izleyici stadyumda takip etti.