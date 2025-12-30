DOLAR
Bursaspor Nilüfer FK'yı 3-0 ile geçti

Bursaspor, Nilüfer FK ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazanarak ilk etap çalışmalarını tamamladı. Kamp 2 Ocak 2026'da Antalya'da sürecek.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:38
Hazırlık maçı detayları ve kamp takvimi

Devre arası hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, pilot takımı Nilüfer FK ile oynadığı antrenman maçını kazanarak ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Nilüfer İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Golleri; 2. dakikada Sertaç Çam, 22. dakikada İlhan Depe ve 89. dakikada Enes Çalışkan kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte ilk etap hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına 2 Ocak 2026 Cuma günü Antalya’da devam edecek.

