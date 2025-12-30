Bursaspor Nilüfer FK'yı 3-0 ile geçti
Hazırlık maçı detayları ve kamp takvimi
Devre arası hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, pilot takımı Nilüfer FK ile oynadığı antrenman maçını kazanarak ilk etap çalışmalarını tamamladı.
Nilüfer İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Golleri; 2. dakikada Sertaç Çam, 22. dakikada İlhan Depe ve 89. dakikada Enes Çalışkan kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte ilk etap hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, ikinci etap kamp çalışmalarına 2 Ocak 2026 Cuma günü Antalya’da devam edecek.
