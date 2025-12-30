PFDK'dan Beşiktaş'a 220 bin TL para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 30.12.2025 tarihli toplantısında Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan saha olayları ve sportmenliğe aykırı davranışlara ilişkin kararlarını açıkladı. Kurul, 23–24 Aralık tarihlerinde oynanan müsabakalarla ilgili çeşitli ceza ve ihtarlar verdi.

PFDK Kararları

Fenerbahçe hakkında, 23.12.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası uygulanmasına karar verildi.

Beşiktaş hakkında, aynı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına; ayrıca Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası verilmesine karar verildi.

Antalyaspor Kulübü antrenörü Alaattin Gülerce hakkında, 23.12.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması müsabakasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Ankara Keçiörengücü sporcusu Ali Akman hakkında, 24.12.2025 tarihinde oynanan Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Kurul kararları, ilgili federasyon kurallarına göre kayda geçirildi ve taraflara tebliğ edilecektir.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU