Galatasaray, Trabzonspor Maçı Öncesi Çift Antrenmanla Hazırlanıyor

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Trabzonspor maçına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:34
Antrenman Detayları

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde gerçekleşen sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması yapıldı.

Akşam idmanı, topla ısınmayla başlayıp topa sahip olma çalışması ile devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç takımlı turnuva ile sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapılacak idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

