DOLAR
42,93 0%
EURO
50,43 -0,05%
ALTIN
6.000,25 0,03%
BITCOIN
3.780.028,46 -0,15%

Korfbol Süper Ligi 2. Hafta Müsabakaları Kütahya’da Başladı

Korfbol Süper Ligi 2. hafta maçları Kütahya’da başladı; 10 takım ve yaklaşık 200 sporcu centilmence mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 22:41
Korfbol Süper Ligi 2. Hafta Müsabakaları Kütahya’da Başladı

Korfbol Süper Ligi 2. Hafta Müsabakaları Kütahya’da Başladı

Gelişmekte olan spor branşları arasında yer alan korfbolun Türkiye Korfbol Süper Ligi 2. hafta müsabakaları, Kütahya’da başladı.

Müsabakalarda farklı illerden gelen 10 takım ve yaklaşık 200 sporcu, Kütahya’da kıyasıya mücadele ediyor.

Müsabakalarda Batman Spor - Y. Nova, Yıldız Teknik Üniversitesi-Marmara, Kütahya-Metus AK, Haydarpaşa-1937 Seka ve Kocaeli-Şeker06 takımları karşı karşıya geliyor.

Organizasyon, korfbolun yaygınlaşmasına ve tanıtımına önemli katkı sağlarken sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarıyor. Etkinlik, Kütahya’nın ulusal düzeyde spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor. Karşılaşmalar centilmence rekabet ve fair-play anlayışı çerçevesinde devam ediyor.

Korfbol Nedir?

Hollanda kökenli bir spor dalı olan korfbol, kadın ve erkek sporcuların aynı takımda yer aldığı karma yapısıyla dikkat çekiyor. Takımlar, 4’ü kadın 4’ü erkek olmak üzere toplam 8 oyuncudan oluşuyor.

Oyunun amacı, topu yaklaşık 3,5 metre yükseklikte bulunan, arkalıksız sepet olan korf içine atarak sayı kazanmak. Korfbolda kadın sporcular kadınları, erkek sporcular erkekleri savunurken; topla koşmak ve sert fiziksel temas yasak.

Paslaşma, takım uyumu ve savunmasız pozisyonda yapılan şutlar oyunun temel unsurları arasında yer alıyor. Genellikle iki devre halinde oynanan korfbol, hız, koordinasyon ve iş birliğini geliştiren yapısıyla özellikle okullar ve gençlik spor faaliyetlerinde tercih ediliyor.

TÜRKİYE KORFBOL SÜPER LİGİ MÜSABAKALARI KÜTAHYA’DA BAŞLADI

TÜRKİYE KORFBOL SÜPER LİGİ MÜSABAKALARI KÜTAHYA’DA BAŞLADI

TÜRKİYE KORFBOL SÜPER LİGİ MÜSABAKALARI KÜTAHYA’DA BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASKİ Spor'tan tarihi yıl: 8 altın madalya, 451 kürsü başarısı
2
Korfbol Süper Ligi 2. Hafta Müsabakaları Kütahya’da Başladı
3
PFDK'dan Beşiktaş'a 220 bin TL para cezası
4
Bursaspor Nilüfer FK'yı 3-0 ile geçti
5
Galatasaray, Trabzonspor Maçı Öncesi Çift Antrenmanla Hazırlanıyor
6
Çorum FK, Ahmed Ildız ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
7
Galatasaray, Yakup Sekizkök ile Yollarını Ayırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları