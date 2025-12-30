Korfbol Süper Ligi 2. Hafta Müsabakaları Kütahya’da Başladı

Gelişmekte olan spor branşları arasında yer alan korfbolun Türkiye Korfbol Süper Ligi 2. hafta müsabakaları, Kütahya’da başladı.

Müsabakalarda farklı illerden gelen 10 takım ve yaklaşık 200 sporcu, Kütahya’da kıyasıya mücadele ediyor.

Müsabakalarda Batman Spor - Y. Nova, Yıldız Teknik Üniversitesi-Marmara, Kütahya-Metus AK, Haydarpaşa-1937 Seka ve Kocaeli-Şeker06 takımları karşı karşıya geliyor.

Organizasyon, korfbolun yaygınlaşmasına ve tanıtımına önemli katkı sağlarken sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarıyor. Etkinlik, Kütahya’nın ulusal düzeyde spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor. Karşılaşmalar centilmence rekabet ve fair-play anlayışı çerçevesinde devam ediyor.

Korfbol Nedir?

Hollanda kökenli bir spor dalı olan korfbol, kadın ve erkek sporcuların aynı takımda yer aldığı karma yapısıyla dikkat çekiyor. Takımlar, 4’ü kadın 4’ü erkek olmak üzere toplam 8 oyuncudan oluşuyor.

Oyunun amacı, topu yaklaşık 3,5 metre yükseklikte bulunan, arkalıksız sepet olan korf içine atarak sayı kazanmak. Korfbolda kadın sporcular kadınları, erkek sporcular erkekleri savunurken; topla koşmak ve sert fiziksel temas yasak.

Paslaşma, takım uyumu ve savunmasız pozisyonda yapılan şutlar oyunun temel unsurları arasında yer alıyor. Genellikle iki devre halinde oynanan korfbol, hız, koordinasyon ve iş birliğini geliştiren yapısıyla özellikle okullar ve gençlik spor faaliyetlerinde tercih ediliyor.

TÜRKİYE KORFBOL SÜPER LİGİ MÜSABAKALARI KÜTAHYA’DA BAŞLADI