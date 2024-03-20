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Konyaspor'a transfer yasağı: 3 dönem transfer defteri kapandı

FIFA, 27 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Süper Lig kulübü Konyaspor'a üç dönem transfer yasağı getirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 22:50
Konyaspor'a transfer yasağı: 3 dönem transfer defteri kapandı

Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor'a FIFA tarafından üç dönem boyunca transfer yasağı getirildi. Bu karar, daha önce oyuncuların FIFA'ya açtığı davaların sonucunda alacaklarının ödenmemesi nedeniyle verildi.

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu cezanın sportif bir mahiyet taşımadığını belirtti. Daha önce oyuncuların FIFA'ya açtığı davaların sonucunun bu şekilde olmasıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Derebağ, üç dönem boyunca futbolcuların alacaklarını ödemedikleri takdirde yeni davalara neden olabileceklerini vurguladı.

Kulübün borçlarını ödemesi durumunda transfer yasağının kaldırılacağını dile getiren Derebağ, bu sürecin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Bu yasakla birlikte Konyaspor, 2024-25 yaz ve kış transfer dönemleri ile 2025-26 sezonu yaz transfer döneminde, oyuncularına ödeme yapmaması halinde transfer yapma hakkını kaybetmiş olacak.

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