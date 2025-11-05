Bursaspor, TFF 2 Lig Kırmızı Grup'ta Gebzespor Deplasmanına Hazırlanıyor

Bursaspor, TFF 2 Lig Kırmızı Grup 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gebzespor maçının hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 20:03
Bursaspor, TFF 2 Lig Kırmızı Grup'ta Gebzespor Deplasmanına Hazırlanıyor

Bursaspor, Gebzespor Deplasmanına Hazırlanıyor

TFF 2 Lig Kırmızı Grup | 12. Hafta

Bursaspor, TFF 2 Lig Kırmızı Grup 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gebzespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın devamında takım, geçiş çalışmaları yaptı; antrenman dar alan oyunları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, Gebzespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

BURSASPOR'DA GÜZİDE GEBZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

BURSASPOR'DA GÜZİDE GEBZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

BURSASPOR'DA GÜZİDE GEBZESPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor U19 0-1 HJK Helsinki — Turnuvaya Veda
2
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
3
Galatasaray'da Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıt Heykeli Açıldı
4
EAFF 2025: Türkiye 5-1 İngiltere — Milliler İkinci Oldu
5
Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor'u 8-1'le Şok Etti
6
17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Kocaeli'de Başladı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi