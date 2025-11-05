Bursaspor, TFF 2 Lig Kırmızı Grup'ta Gebzespor Deplasmanına Hazırlanıyor

Bursaspor, Gebzespor Deplasmanına Hazırlanıyor
TFF 2 Lig Kırmızı Grup | 12. Hafta
Bursaspor, TFF 2 Lig Kırmızı Grup 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gebzespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın devamında takım, geçiş çalışmaları yaptı; antrenman dar alan oyunları ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, Gebzespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
