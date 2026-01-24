Galatasaray yenilmezliğini 7 maça çıkardı

Trendyol Süper Lig 19. hafta: Cimbom, Karagümrük engelini 3-1'le geçti

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde en son 12. hafta'da deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. O tarihten sonra oynanan 7 mücadelede takım, 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilmezliğini sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. hafta'sında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK MAÇIYLA TRENDYOL SÜPER LİG'DEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI.