Gabriel Sara, 31. saniyede Galatasaray’ın Süper Lig’deki en erken 4. golünü attı

Gabriel Sara, Fatih Karagümrük maçında 31. saniyede attığı golle Galatasaray’ın Süper Lig tarihindeki en erken 4. golünü kaydetti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 22:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 22:03
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta Gabriel Sara tarihe geçti.

Müsabakanın 31. saniyesinde, İlkay Gündoğan'ın topuk pasını alan Sara, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ilk golünü attı. 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu böylece Galatasaray’ın Süper Lig tarihindeki en erken 4. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın en hızlı golleri

Galatasaray’ın lig tarihinde en hızlı golü, Göztepe maçında Vedat İnceefe tarafından 18. saniyede atılmıştı. Listeye giren diğer erken goller arasında Mbaye Diagne'nin Gençlerbirliği maçında 27. saniyede ve Younes Belhanda'nın Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 30. saniyede attığı goller bulunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

