TFF 2. Lig: Bursaspor 3-0 Yeni Mersin İdman Yurdu

TFF 2. Lig 20. haftasında Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi'nde Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 21:40
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 21:40
TFF 2. Lig 20. haftasında Bursaspor, sahasında oynadığı maçta Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte golleri Soner Aydoğdu ve Barış Gök kaydetti.

Maç Bilgileri

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Mustafa Ünver, Şükrü Mert, Beran Yalçın

Kadrolar

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Barış Gök, Eyüp Akcan, Halil Akbunar, Muhammet Zeki Dursun, Soner Aydoğdu, İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat

Yeni Mersin İdman Yurdu: Murat Demir, Ahmet Mümin Papaker, Muhammet Ali Güney, Aslan Gök, Muhammet Yasir Gül, Aliilkebir Korkut, Yusuf Uzabacı, Furkan Güneş, Serhat Akın Özdemir, Mehmetcan Yapal, Berk Can Yıldızlı

Goller ve Kartlar

Goller: Soner Aydoğdu (dk. 38), Barış Gök (dk. 72 ve 90+1) — Bursaspor

Sarı kart: Aslan Gök (Yeni Mersin İdman Yurdu)

Başarılı oyunuyla Bursaspor, ligde önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

