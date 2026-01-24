TFF 2. Lig: Bursaspor 3-0 Yeni Mersin İdman Yurdu
TFF 2. Lig 20. haftasında Bursaspor, sahasında oynadığı maçta Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte golleri Soner Aydoğdu ve Barış Gök kaydetti.
Maç Bilgileri
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Mustafa Ünver, Şükrü Mert, Beran Yalçın
Kadrolar
Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Barış Gök, Eyüp Akcan, Halil Akbunar, Muhammet Zeki Dursun, Soner Aydoğdu, İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat
Yeni Mersin İdman Yurdu: Murat Demir, Ahmet Mümin Papaker, Muhammet Ali Güney, Aslan Gök, Muhammet Yasir Gül, Aliilkebir Korkut, Yusuf Uzabacı, Furkan Güneş, Serhat Akın Özdemir, Mehmetcan Yapal, Berk Can Yıldızlı
Goller ve Kartlar
Goller: Soner Aydoğdu (dk. 38), Barış Gök (dk. 72 ve 90+1) — Bursaspor
Sarı kart: Aslan Gök (Yeni Mersin İdman Yurdu)
Başarılı oyunuyla Bursaspor, ligde önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
