Sivasspor Hazırlıklarını Tamamladı: Amed Sportif Faaliyetler Maçı Yarın

Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşmasına Hazır

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bu önemli randevunun hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Raporu

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ekip, pas ve top koruma çalışmaları ile tempoyu yükseltti. Çalışma, takımın organizasyonuna önem verdiği duran top uygulamalarıyla sonlandırıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi ve yarınki müsabaka için eksiksiz bir şekilde sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Maç Bilgileri

Sivasspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması yarın saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

