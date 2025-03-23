Bursaspor Yörsan, Merkezefendi'yi 98-90 Mağlup Etti!

Bursaspor Yörsan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi'ni 98-90'lık skorla yendi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 19:54
Bursaspor Yörsan, Merkezefendi'yi 98-90 Mağlup Etti!

Bursaspor Yörsan, Dominant Bir Performansa İmza Attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Bursaspor Yörsan, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya geldi. Gerçekleşen mücadele, Bursaspor'un 98-90 galibiyeti ile sonuçlandı.

Maçın Özeti

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Bursaspor Yörsan, rakibi karşısında etkili bir performans gösterdi. Bu zafer, Bursaspor'un ligdeki iddiasını daha da güçlendirdi.

Izleyiciler, heyecan dolu anlara tanıklık ederken, sporcuların sahadaki mücadeleleri büyük alkış aldı. Bursaspor Yörsan, bu galibiyet ile ligde önemli bir yere sahip olma yolunda bir adım daha attı.

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