Bursaspor Yörsan, Yalovaspor Basketbol'u 104-93 Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dolu Maç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde gerçekleşen 12. hafta son maçında Bursaspor Yörsan, Yalovaspor Basketbol ile karşılaştı. Maç, Bursaspor Yörsan'ın üstün performansıyla 104-93'lük skorla sona erdi.

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Bursaspor Yörsan, bu galibiyetle birlikte ligdeki konumunu sağlamlaştırdı. Yalovaspor Basketbol ise mücadeleci oyunuyla dikkat çekse de, bu maçta istediği sonucu elde edemedi.

Bu sonuç, basketbolseverler için yine heyecan dolu bir karşılaşmanın daha yaşandığını gösterdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bursaspor Yörsan, Yalovaspor Basketbol ile Tofaş Spor Salonu'nda karşılaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bursaspor Yörsan, Yalovaspor Basketbol ile Tofaş Spor Salonu'nda karşılaştı.