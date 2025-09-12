Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Sporcu Komitesine Seçildi

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un sporcu komitesine seçildi
Buse Naz Çakıroğlu, İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası sırasında yapılan seçimle, Dünya Boks'un (World Boxing) sporcu komitesine seçilen 6 isim arasında yer aldı.
Seçim ve komite yapısı
Şampiyonaya katılan ülkelerin sporcuları tarafından gerçekleştirilen seçimde komiteye yalnızca 6 sporcu seçildi. Komitede fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 3 kadın ve 3 erkek sporcu yer alıyor.
Komite üyeleri
Buse Naz Çakıroğlu; Avustralya'dan Caitlin Parker; Galler'den Daniel Pitt; ABD'den Richard Torrez; Fransa'dan Yojerlin Cesar; Hindistan'dan Zareen Nikhat komitedeki diğer isimler oldu.
Bu seçim, Dünya Boks bünyesinde sporcuların sesinin güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerine doğrudan katılımının sağlanması açısından önem taşıyor.