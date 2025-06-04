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Buse Tosun Çavuşoğlu Spor Salonu Açılışı Çınarcık'ta Gerçekleşti

Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun adı Çınarcık'taki spor salonuna verildi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 20:03
Buse Tosun Çavuşoğlu Spor Salonu Açılışı Çınarcık'ta Gerçekleşti

Buse Tosun Çavuşoğlu Spor Salonu İle Gurur Duyuyoruz

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun adı, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yer alan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı spor salonuna verildi.

Törene Yoğun İlgi

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve protokolün katılımıyla gerçekleşen tören, spor camiasında büyük bir heyecan uyandırdı. Çınarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonunun adı, Buse Tosun Çavuşoğlu Spor Salonu olarak değiştirildi.

Bu önemli anma, genç sporculara ilham kaynağı olması açısından da büyük önem taşıyor. Buse Tosun Çavuşoğlu'nun başarıları, birçok gence spor yapma azmi aşılamakta.

Güçlü bir spor kültürünün oluşturulması adına böyle etkinliklerin devam etmesi bekleniyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun (sağda) adı...

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun (sağda) adı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonuna verildi. Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya (ortada), törende konuşma yaptı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun (sağda) adı...

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun (sağda) adı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonuna verildi. Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya (ortada), törende konuşma yaptı.

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