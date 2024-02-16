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Buse Tosun Çavuşoğlu ülkemize altın madalya getirdi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kilo finalinde Ukraynalı rakibi Sova Rizhko'yu mağlup eden Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 15:45
Buse Tosun Çavuşoğlu ülkemize altın madalya getirdi

 

1. Altın Madalya Buse Tosun Çavuşoğlu'nun:

Türk güreşinin gururu Buse Tosun Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kilo finalinde Ukraynalı rakibi Sova Rizhko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı. Bu büyük başarı, Türkiye'yi gururlandırdı. İşte detaylar...

Altın Madalya Buse Tosun Çavuşoğlu,

ALTIN MADALYA MÜJDESİ ÇAVUŞOĞLUNDAN

2. Zafer Dolu Performans:

Buse Tosun Çavuşoğlu'nun altın madalya kazandığı şampiyonada, 68 kiloda çeyrek finalde Khanum Velieva'yı 4-1, yarı finalde de Çek Adela Handzlickova'yı 10-9 yenerek finale yükselmişti. Zafer dolu performansıyla adından söz ettiren Buse, güçlü rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu olma unvanını elde etti.

3. Hedef Olimpiyat Altını:

Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak gelmiş olduğu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefine ulaştı. Genç güreşçi, olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istediğini ifade etti. Başarılarına bir yenisini ekleyen Buse, uluslararası arenada Türk güreşine olan katkısını sürdürüyor.

Altın Madalya Buse Tosun Çavuşoğlu

4. Bakan Osman Aşkın Bak'tan Tebrik:

Altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etmek için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli güreşçiyi telefonla arayarak başarılarını kutladı. Bakan Bak, Buse'nin mücadelesini takdirle karşılayarak, olimpiyatlardaki performansını daha da artıracağına inandığını ifade etti.

5. Federasyon Başkanından Güçlü Yanıt:

Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Bakan Bak'ın tebrik telefonunda Buse'nin başarısını övdü. Eroğlu, genç güreşçinin olimpiyat eksiklerini kapatarak daha da iyi bir performans sergileyeceğine dair inancını dile getirdi. Buse Tosun Çavuşoğlu'nun geleceği için büyük umutlar beslendiği vurgulandı.

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