Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Konya'da Devam Ediyor

Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Heyecan Sürüyor

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Konya'nın Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde devam ediyor. Şampiyonada, 13 sıklette 62 ilden 417 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Final Müsabakaları Pazar Günü

Hafta sonu yapılacak olan final müsabakaları ile birlikte, bu önemli organizasyon sona erecek. Şampiyona sonunda dereceye giren sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Konya'da boks severlerin büyük ilgiyle takip ettiği bu şampiyona, yetenekli sporcuların kendilerini gösterme fırsatı bulduğu bir platform olma özelliğini taşıyor.