Büyükakın'dan Sakaryaspor-Kocaelispor Maçındaki Gerginliğe Tepki

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Açıklama

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanan Kocaelispor ve Sakaryaspor maçının ardından yaşanan gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Maçta %C4%B0yif Kocaelispor'un 1-0 galip gelmesine rağmen, sonrasında gelişen olayların son derece olumsuz olduğunu belirtti.

Galibiyetin Bağlamında Yaşanan Üzücü Olaylar

Büyükakın, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Kocaelispor'un Sakarya deplasmanında 42 yıllık hasrete son vermesinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti. Ancak maç sonrası yaşanan gerginliğin, takımın başarısını gölgede bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Büyükakın, "Sahada kıran kırana mücadele olsa da maç bittiğinde sonuca herkes razı olmalıdır." diyerek, Sakaryaspor’un ev sahipliğinin uygun olmadığını ve futbolculara yönelik fiziki saldırılar gerçekleştiğini üzülerek öğrendiğini söyledi.

Sorumluların Cezalandırılmasını İstedi

Büyükakın, bu olayları gerçekleştirenleri kınayarak, hak ettikleri cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağını açıkladı. Kocaelispor'un çok büyük bir camia olduğunu ve bu tür olayların kendilerini yoldan çeviremeyeceğini belirtirken, galibiyet sevinçlerine gölge düşmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Kocaelispor'u anlamlı galibiyetinden dolayı tekrar kutlayarak, yolun sonunun şampiyonluk olması dileklerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.