DOLAR
34,33 0,15%
EURO
36,57 0,73%
ALTIN
2.930,08 1,34%
BITCOIN
2.801.977,15 -3,09%

Büyükakın'dan Sakaryaspor-Kocaelispor Maçındaki Gerginliğe Tepki

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sakaryaspor karşılaşmasındaki gerginlik için sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:33
Büyükakın'dan Sakaryaspor-Kocaelispor Maçındaki Gerginliğe Tepki

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Açıklama

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanan Kocaelispor ve Sakaryaspor maçının ardından yaşanan gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Maçta %C4%B0yif Kocaelispor'un 1-0 galip gelmesine rağmen, sonrasında gelişen olayların son derece olumsuz olduğunu belirtti.

Galibiyetin Bağlamında Yaşanan Üzücü Olaylar

Büyükakın, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Kocaelispor'un Sakarya deplasmanında 42 yıllık hasrete son vermesinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti. Ancak maç sonrası yaşanan gerginliğin, takımın başarısını gölgede bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Büyükakın, "Sahada kıran kırana mücadele olsa da maç bittiğinde sonuca herkes razı olmalıdır." diyerek, Sakaryaspor’un ev sahipliğinin uygun olmadığını ve futbolculara yönelik fiziki saldırılar gerçekleştiğini üzülerek öğrendiğini söyledi.

Sorumluların Cezalandırılmasını İstedi

Büyükakın, bu olayları gerçekleştirenleri kınayarak, hak ettikleri cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağını açıkladı. Kocaelispor'un çok büyük bir camia olduğunu ve bu tür olayların kendilerini yoldan çeviremeyeceğini belirtirken, galibiyet sevinçlerine gölge düşmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Kocaelispor'u anlamlı galibiyetinden dolayı tekrar kutlayarak, yolun sonunun şampiyonluk olması dileklerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir-Beşiktaş Maçında Beşiktaş'ın İlk 11'inde Değişiklikler
2
Kocaelispor'dan Sakaryaspor Maçındaki Gerginliğe Sert Tepki
3
Türkiye Sualtı Ragbi Takımları Avrupa'da Başarıyla Döndü
4
ONVO Antalyaspor'lu Mehmet Aurelio'dan Maç Değerlendirmesi
5
Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
6
Milli Halterciler Avrupa Şampiyonası'nda 53 Madalya Kazandı
7
Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel Maç Değerlendirmesi Yaptı

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak