Çağdaş Atan: "Konuşması zor bir durumun içindeyiz" — Konyaspor 1-1 Eyüpspor

Çağdaş Atan, Eyüpspor maçı sonrası 'Konuşması zor bir durumun içindeyiz' diyerek maçın kritik anlarını ve taktik değişiklikleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:28
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sahasında oynanan maçta Konyaspor ile Eyüpspor'un 1-1 berabere kaldığını ifade etti ve maçın ardından yapılan basın toplantısında düşüncelerini paylaştı.

Teknik direktörün değerlendirmesi

"Yine içeride kazanamadığımız bir maç. Geçen Kayseri maçında da son dakika yediğimiz gol. Bugünkü benim için son dakika attığımız golün de bence çok bir anlamı yok. Rakibimizin de içinde bulunmuş olduğu durumu düşünürsek eğer ilk yarıda aslında normal olan doğal olan ama çok da iyi oynadığımız bir ilk yarı 2-3 tane kale ağzından topu içeri sokamadığımız pozisyonlar var. İkinci yarı oyuncularımızı sakin kalmalarını ve sadece topu içeri sokmalarını istediğimizi söyledik. Oyun olarak aynı şekilde devam etmek istedik ama ikinci yarının başında yine Morten ve Muleka’yla kaçırdığımız o pozisyonun üzerine yine kötü bir gol yedik. Sonrasında bayağı panik yaptık. Sahada çok istemediğimiz bir görüntü vardı. Çok telaşlı bir oyun. o yüzden de çift santrafora dönüp Melih Bostan’ı da oyuna alıp üç santrafor gibi gözüküp artık uzun toplarla gol aramak istedik. Nitekim de golü bulduk. Dediğim gibi konuşması zor bir durumun içindeyiz. Rakibi içinde bulunmuş olduğu duruma rağmen, vermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum"

Maçın ana çizgileri

Atan, özellikle ilk yarıda yaratılan pozisyonlara rağmen gole dönüştürememe ve ikinci yarıda erken yenen golün takımı panik havasına soktuğunu belirtti. Taktik olarak çift santrafora dönülüp Melih Bostan’ın oyuna alınmasının ardından uzun toplarla gol aranmasının meyve verdiğini vurguladı.

