Çağdaş Atan Konya'ya Geldi: Konyaspor'un Yeni Teknik Direktörü

Atan, taraftarları selamladı; imza süreci sağlık kontrollerinin ardından

Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüp, daha önce teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırmıştı.

Akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na gelen 45 yaşındaki Atan, gelişinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Bu sahneyi yaşadığım için çok gururluyum. Bundan sonraki tek amacım buraya gelen insanlara, Konyaspor’un gerçek sahiplerine hak ettiği günleri yaşatmak. İnşallah hep beraber bunu yaşayacağız" dedi.

Atan, havalimanında kendisini bekleyen yeşil-beyazlı taraftarları selamlayıp araçla alandan ayrıldı. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

