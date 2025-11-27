Çağdaş Atan: Umudumuz Yüksek — Konyaspor, Trabzonspor Maçı Öncesi Hazır

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını Kayacık Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı ekip antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Çağdaş Atan'ın Değerlendirmesi

"Çok rahat söyleyebilirim ligin en organize takımına karşı oynayacağız. Bu ligin en saygı duyduğum, oyuna en hakim hocalarından bir tanesinin takımına karşı oynayacağız. Fatih Tekke’nin takımına karşı oynayacağız. Bir senedir oyununu mükemmelleştirmeye çalışan, devamlı tekrar halinde iyi oyuncularla genç dinamik oyuncularla takımını güçlendiren bir Trabzonspor. Biz de geçen hafta aslında çok kazanmak istediğimiz oyunun bazı bölümlerini analizleri yaptıktan sonra daha net de gördüğümüz çok iyi oynadığımız ama kazanamadığımız, üzgün bitirdiğimiz bir haftanın sonunda çok önemli bir maça çıkacağız. Trabzonspor iyi bir topa sahip olma takımı. Bildiğiniz gibi formasyonları çok uzun süreden beri 2-4-4 diyebilirsiniz, 4-4-2 diyebilirsiniz, 4-2-2-2 diyebilirsiniz. Bunun prensiplerini çok iyi bir şekilde yerine getiren bir takım. Biz oyuncularımızla dün Antalyaspor maçının analizi bugün de Trabzonspor maçının analizini yaparak görsel anlamda hazırlığımızı tamamladık. Bu son iki günde de taktiksel anlamda sahada analizlerde izlemiş olduğumuz hataları ve güçlü yönlerini çalışarak maça hazırlanmaya çalışacağız. Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum. Çok çalışkan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum"

Maç Hedefi ve İstatistiksel Beklenti

"Güçlü bir oyun oynamak istiyoruz. Geçen haftakinden daha iyi oynamak istiyoruz. Konyaspor uzun bir aradan sonra ilk defa rakip sahada en çok top kazanan takım oldu bu hafta. İlk defa da 13 haftanın sonunda rakibine en düşük gol şansı verdiği haftayı geçirdi. Olumlu yanlarına bakmaya çalışıyoruz. Çok daha iyi hücumlar yapabilirdik. İkinci yarıyı çok daha iyi oynayabilirdik. Ama rotasyon, darlık, bunlar artık bizim için mazeret değil. Oyunun güçlü yanlarını toparlayıp daha da mükemmel hale getirmek için tekrarlara devam edip bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok önemsiyoruz. Dediğim gibi umudumuz yüksek. Bizim zaten teknik ekip olarak lig maçları anlamında Trabzonspor’a karşı Trabzon’da iyi bir istatistiğimiz olduğunu söyleyebilirim. Dört maçta iki galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetimiz var. Umarım bunların hepsi birleştiğinde Konyaspor için cumartesi günü çok güzel bir gün olur"

Jin-ho Jo: "3 Puanla Konya'ya Dönmek İstiyoruz"

Konyaspor’un Güney Koreli genç futbolcusu Jin-ho Jo ise çalışmalara dair şunları söyledi:

"Bu hafta iyi bir takıma karşı oynayacağımızı herkes biliyor. Trabzonspor kaliteli oyunculara sahip bir takım. Kazanma arzumuzu göstermek istediğimiz bir oyun olacağını düşünüyorum. Agresif, baskılı ne yaptığını bilen, çalışmalarımızı sürdürdüğümüz şekilde bir oyun sergilemek istiyoruz ve 3 puanla Konya’ya dönmek istiyoruz"

