Çağdaş Çavuş: 'Galibiyetle başladığımız için mutluyuz'

Iğdır FK-Sarıyer Maçının Ardından Çağdaş Çavuş'un Açıklamaları

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçında, Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, galibiyetle başladıkları için memnun olduklarını ifade etti.

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Sarıyer'in oyun planı hakkında değerlendirmelerde bulunan Çavuş, "Sarıyer'in yeni toplanmış bir takım olduğunu biliyoruz. Onlar savunma arkasına atılacak topları çok fazla tercih eden bir oyun sergiliyorlar. Biz de ön alan baskısındaki yerleşimimizle ve direkt oyun anlayışımızla rakibi analiz ettik" dedi.

Çavuş, oyuna iyi başladıklarını ve ilk devrede birçok pozisyon ürettiklerini vurguladı. Ancak, ikinci yarının ilk 15 dakikasında yaşanan hatalara dikkat çekerek, "Bu dönem içerisinde zor bir duruma soktuk. Ancak oyuncu değişiklikleriyle birlikte oyunu kontrol altına aldık. Rakip, uzun toplarla skora ulaşmaya çalıştı. Top kayıplarını minimuma indirdik ve bunun neticesinde bir penaltı kazanarak sevindirici galibiyeti aldık" şeklinde konuştu.

"Ligdeki ilk maçta oyuncular bazen duraksama dönemleri yaşayabiliyor. Ancak süreç ilerledikçe, oyun kalitemizin herkes tarafından daha net gözlemleneceğini düşünüyorum. 3 puanı aldığımız için mutluyum" diye ekledi.

Sarıyer cephesi

Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can ise maça dair değerlendirmesinde, Iğdır FK'nın güçlü bir rakip olduğuna dikkat çekti. Can, "Iğdır FK'nın iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Fakat tüm planlarımızı doğru yaptık. Oyuncularımı kutluyorum; en azından bir puanla ayrılmayı hedefliyorduk ancak maçı kaybetmek üzücü oldu. İki kolay penaltıyla mağlup olduk" ifadelerini kullandı.

Can, yeni kurulan takımlarının ilerleyen haftalarda daha iyi performans sergileyeceğini belirterek, "İyi oyunculara sahibiz ve teknik, taktik, fiziksel ve psikolojik olarak geliştikçe daha iyi bir takım izleteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

