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Çağlar Söyüncü geleceği için kararını açıkladı

Çağlar Söyüncü sonunda kararını verdi. İşte devam edeceği takım...

Yayın Tarihi: 30.03.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 22:45
Çağlar Söyüncü geleceği için kararını açıkladı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiraladığı milli stoper Çağlar Söyüncü, geleceğiyle ilgili önemli bir karar aldı. Takımın gözde isimlerinden biri haline gelen Çağlar, EURO 2024 sonrasında Fenerbahçe formasını terletmeye devam etmek istediğini açıkladı.

Sezon başında ve kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye dahil olan önemli oyunculardan biri olan Çağlar Söyüncü, geldiği günden itibaren takımın savunma hattının değişmez isimlerinden biri oldu. Performansıyla taraftarların sevgisini kazanan Çağlar, kısa sürede sarı-lacivertli camianın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

çağlar söyüncü

27 yaşındaki milli futbolcu, EURO 2024'ten sonra da Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıkladı. Bu karar, taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı. Çağlar'ın bonservisiyle takıma katılma ihtimalinin güçlü olduğunu belirten Fenerbahçe yönetimi, milli oyuncunun devre arasında olduğu gibi transferin kalıcı hale gelmesi için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Şu anda Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak belirtiliyor. EURO 2024 sonrası bonservis görüşmelerinin başlamasıyla birlikte, Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmeye yönelik önemli adımların atılması bekleniyor.

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