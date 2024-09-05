Cahide Eke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tarihi Başarı

2024 Paralimpik Oyunları'nda, judoda kadınlar 48 kilo J2 kategorisinde Cahide Eke, bronz madalya elde etti.

Müsabakalar Champ-de-Mars Arena'da Gerçekleşti

Turnuvanın önemli anlarından biri olan üçüncülük mücadelesi, Champ-de-Mars Arena'da düzenlendi. Burada milli sporcu Cahide, Alman rakibi Isabell Thal ile karşı karşıya geldi.

İlk Katılım ve Bronz Madalya Sevinci

Cahide Eke, bu büyük organizasyona ilk kez katılmasına rağmen sarf ettiği çaba ve azmiyle dikkat çekti. Üçüncülük maçında rakibini ippon ile mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve bronz madalya sevinci yaşadı.