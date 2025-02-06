Trendyol Süper Lig 23. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 23. Haftası İçin Hakemler Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu 23. hafta maçları için hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan duyuruya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde sıralandı:

7 Şubat Cuma

20.00 Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

8 Şubat Cumartesi

16.00 Bellona Kayserispor - TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Net Global Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

9 Şubat Pazar

13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Onvo Antalyaspor - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

10 Şubat Pazartesi

20.00 Trabzonspor - ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Sipay Bodrum FK - Göztepe: Yasin Kol

Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşmalarda, hakemlerin performansı büyük önem taşıyor. Her maçta yaşanacak heyecan dolu anlar için geri sayım başladı!