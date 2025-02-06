Trendyol Süper Lig 23. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig 23. Haftası İçin Hakemler Açıklandı
Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu 23. hafta maçları için hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan duyuruya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde sıralandı:
7 Şubat Cuma
20.00 Reeder Samsunspor - Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
8 Şubat Cumartesi
16.00 Bellona Kayserispor - TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Net Global Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
9 Şubat Pazar
13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Onvo Antalyaspor - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır
10 Şubat Pazartesi
20.00 Trabzonspor - ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Sipay Bodrum FK - Göztepe: Yasin Kol
Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşmalarda, hakemlerin performansı büyük önem taşıyor. Her maçta yaşanacak heyecan dolu anlar için geri sayım başladı!