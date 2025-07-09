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Çanakkale Dardanelspor Yeni Yol Haritasıyla Yeniden Yapılanıyor

Çanakkale Dardanelspor, tasfiye edilmeyecek. Yenilenecek tesislerle alt yapı çalışmalarına başlayacak.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 15:02
Çanakkale Dardanelspor Yeni Yol Haritasıyla Yeniden Yapılanıyor

Çanakkale Dardanelspor'un Geleceği Hakkında Önemli Açıklamalar

Çanakkale Dardanelspor AŞ'yi tasfiye etme niyetinin olmadığını belirten Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, durdurulan spor faaliyetlerini yeniden faaliyete geçireceklerini duyurdu.

Önen, Dardanel Fabrikası'nda düzenlediği basın toplantısında, 1966 yılında kurulan ve 1990'da Çanakkale Dardanelspor adını alan kulübün, Türkiye'de tanınan önemli bir marka haline geldiğini vurguladı.

Çanakkale Dardanelspor'un Yön Değişikliği

Önen, kulübün geleceğine dair hedeflerini aktarırken, "Çanakkale Dardanelspor AŞ'yi tasfiye etmeye niyetimiz yok. Spor faaliyetlerimizi tesislerimizden, altyapımızdan ve spor okullarımızdan başlamak üzere belirli bir yol haritasıyla yeniden başlatacağız" dedi. Önen, Çanakkale'deki spor rekabetinde iki kulübün bulunmasının sorun yaratacağını ifade ederek, Çanakkalespor Kulübü'nün önünü açma kararı aldıklarını belirtti.

Bölgedeki Destekleyici Güçler

Önen, Çanakkale'de sadece Dardanel değil, pek çok üst düzey bürokrat, iş insanı ve serbest meslek erbabının bulunduğunu kaydederek, "Bu takıma sahip çıkacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tesislerin Yenilenmesi ve Futbol Altyapısı

Önen, Çanakkale Dardanelspor'un liglerde bu dönemde yarışmayacağını ve öncelikli olarak tesislerin yenilenmesi ile altyapı çalışmalarına odaklanacaklarını ifade etti. "Çanakkalespor amatör liglerden profesyonel liglere geçmeden biz amatör liglerde mücadeleye başlamayacağız" diyen Önen, futbolcu yetiştirme hedeflerini belirtti.

Önen, "Altyapı çalışmalarımızı yaparak futbolcular yetiştireceğiz. Futbola yatkın yetenekli çocuklara imkan sağlamamız lazım ki bir anlam ifade etsin" sözleriyle çocukların futbol dünyasına olan katkılarını vurguladı. Sonrasında ise Çanakkalespor'un bölgesel lige çıkması durumunda, Amatör 2. Ligden devam edeceklerini belirtti.

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Çanakkale Dardanelspor AŞ'nin faaliyetlerine ilişkin...

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Çanakkale Dardanelspor AŞ'nin faaliyetlerine ilişkin belirledikleri yeni yol haritasını düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Çanakkale Dardanelspor AŞ'nin faaliyetlerine ilişkin...

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Çanakkale Dardanelspor AŞ'nin faaliyetlerine ilişkin belirledikleri yeni yol haritasını düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

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