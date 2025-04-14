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Cansu Bektaş, Üçüncü Avrupa Şampiyonluğuna Ulaşarak Olimpiyat Hedefini Açıkladı

Milli halterci Cansu Bektaş, Avrupa Halter Şampiyonası'nda üçüncü kez şampiyon oldu ve olimpiyat madalyası hedefine odaklandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 13:28
Cansu Bektaş, Üçüncü Avrupa Şampiyonluğuna Ulaşarak Olimpiyat Hedefini Açıkladı

Milli Halterci Cansu Bektaş'ın Üçüncü Avrupa Şampiyonluğu Sevinci

Cansu Bektaş, Moldova'nın Kişinev kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda kadınlar 45 kiloda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Koparmada 76 kilo, silkmede 90 kilo kaldırarak toplamda 166 kilo ile art arda üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

“Bu Şampiyonluk En Zoru ve En Güzeli”

Cansu, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, sakatlıktan yeni çıktığı için yarışmanın kendisi için zorlu geçtiğini vurguladı. “Bu şampiyona, bugüne kadar kazandıklarım arasında en zoru ama belki de en güzeli oldu,” dedi. Üçüncülük kazanmanın büyük bir mücadele gerektirdiğini ifade eden milli halterci, “Takıma girip giremeyeceğim bile belli değildi. Son anda kadroya dahil oldum ve yarışı kazanmayı başardım. Bu madalya benim için bambaşka.” şeklinde konuştu.

Olimpiyat Hayali

İlk hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu belirten Cansu, “Önümüzdeki hedefim Dünya Halter Şampiyonası. Daha önce büyüklerde dünya üçüncüsü oldum, şimdi hedefim orada altın madalya kazanmak,” dedi. Cansu, sözlerini “En büyük hayalim olimpiyat kürsüsünde yer almak,” diyerek tamamladı.

Teşekkür Mesajı

Kendisini destekleyenlere de teşekkür eden Cansu, “Bu süreçte yanımda olan aileme, antrenörlerime, bakanlığımıza, federasyona ve tüm destekçilerime yürekten teşekkür ediyorum. İnanan, sabreden ve vazgeçmeyen herkesin başarabileceğini bir kez daha gösterdiğimi düşünüyorum,” ifadesini kullandı.

Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda şampiyon olan Cansu Bektaş...

Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda şampiyon olan Cansu Bektaş, açıklamalarda bulundu.

Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda şampiyon olan Cansu Bektaş...

Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda şampiyon olan Cansu Bektaş, açıklamalarda bulundu.

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