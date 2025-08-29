Carlos Alcaraz ve Elena Rybakina ABD Açık'ta 4. tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açıkta öne çıkan isimler arasında Elena Rybakina ve Carlos Alcaraz bulunuyor. Her iki sporcu da teklerde dördüncü tura yükseldi.

Kadınlar

Kazak tenisçi Elena Rybakina (10 numaralı seribaşı), Büyük Britanyalı Emma Raducanu'yu setlerle 6-1 ve 6-2 yenerek bir üst tura çıktı. Tek kadınlarda ayrıca Amanda Anisimova, Coco Gauff, Daria Kasatkina, Jaqueline Cristian ve Jessica Pegula de rakiplerini mağlup ederek 4. tura yükseldi.

Erkekler

Dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, İtalyan Luciano Darderi karşısında setleri 6-2, 6-4, 6-0 alarak tur atladı. Tek erkeklerde ayrıca Alexander Bublik, Alexander Zverev, Alex De Minaur ve Tommy Paul de dördüncü tura yükselen diğer isimler oldu.